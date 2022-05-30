По Московскому шоссе в Самаре бегал лось

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В Самаре местные жители стали свидетелями необычного инцидента. На Московском шоссе прогуливался лось.

— Лось устроил пробежку в районе торгового центра «Хофф». Потом его видели в районе пересечения Московского шоссе и улицы Советской Армии. Водители, осторожно! Вдруг еще на дорогу выскочит. Пешеходам тоже лучше посторониться. Большой зверь, — говорят очевидцы.

Горожане предполагают, что лось приплыл в Самару по Волге — с правого берега. Такой случай уже был несколько лет назад. Работники пристани, расположенной в районе Девятой просеки, увидели, как по Волге к берегу подплыли лосиха с лосенком. Взрослое животное испугалось и снова вернулось в реку, поплыв в обратном направлении. Лосенок же остался на берегу и убежал в неизвестном направлении. При поимке животного пострадал работник департамента охоты и рыболовства, пишет 63.ру.

Коллаж: «СамараДТП | samara.dtp.official» / t.me