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По информации из соцмедиа о массовой драке в Тольятти возбуждено уголовное дело

17 декабря 2024 19:35
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В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех участников конфликта и обстоятельств произошедшего.

В социальных медиа сообщается о том, что в городе Тольятти произошла массовая драка.

Следственным отделом по Автозаводскому району городу Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех участников конфликта и обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

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