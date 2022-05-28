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Общая площадь лесных пожаров в России за последние сутки увеличилась на 30% и достигла 60 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Самые крупные очаги действуют в Красноярском крае, где площадь пожаров составила около 35,5 тыс. га, а также в Иркутской области, Забайкалье, Туве и Томской области. В тушении задействованы почти 4 тыс. человек, 37 воздушных судов.

За минувшие сутки в России ликвидировали 58 лесных пожаров на площади свыше 6 тыс. га. Режим ЧС в сегодня действует на всей территории Иркутской области, Тувы, Хакасии, Красноярского края и в одном муниципальном округе Забайкалья, передает Радио Маяк.