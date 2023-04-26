Пилотам упавшего в Мурманской области МиГ-31 не потребовалась госпитализация

84

Пилотам упавшего в Мурманской области истребителя-перехватчика МиГ-31 не потребовалась госпитализация, сообщил губернатор региона Андрей Чибис 26 апреля, пишут "Известия".

«Летчики найдены, осмотрены врачами. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. К счастью, даже не потребовалась госпитализация», — заявил Чибис в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Губернатор вместе с тем отметил, что летчики уводили самолет от города, назвав их героями. По его словам, упавший МиГ-31 не нанес никакого вреда, ущерба инфраструктуре также нет.

Фото: pxhere.com