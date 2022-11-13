Пешеход погиб под колесами маршрутки в Тольятти

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Трагедией завершился вечер 12 ноября в тольяттинском микрорайоне Шлюзовой. Там произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным ГУ МВД России по Самарской области, водитель 1965 года рождения, за рулем автобуса ГАЗ двигался по улице Гидротехнической со стороны Куйбышева в направлении улицы Дорофеева. По ходу движения он сбил мужчину, который переходил проезжую часть слева направо вне зоны видимости пешеходного перехода. К сожалению, пешеход скончался на месте до прибытия медиков.

Сообщается, что сбивший тольяттинца автомобиль – маршрутное такси №313. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, пишет ГТРК Самара.