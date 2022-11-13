Я нашел ошибку
Главные новости:
США помогут построить на Украине малый модульный реактор.
Пешеход погиб под колесами маршрутки в Тольятти
Пешеход погиб под колесами маршрутки в Тольятти
Сильный ветер в Самарской области снес крышу дома
Сильный ветер в Самарской области снес крышу дома
Байден заявил о намерении США соперничать с Китаем
Байден заявил о намерении США соперничать с Китаем
В Самарской области поезд насмерть сбил 16-летнюю девушку
В Самарской области поезд насмерть сбил 16-летнюю девушку
В преддверии Международного дня слепых самарские полицейские и общественники провели профилактическую акцию
В преддверии Международного дня слепых самарские полицейские и общественники провели профилактическую акцию
Самарским детям пообещали подарки на Новый год
Самарским детям пообещали подарки на Новый год
Из-за строительства метро в Самаре по Красноармейской не будут ходить трамваи
Из-за строительства метро в Самаре по Красноармейской не будут ходить трамваи
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.22
-1.02
EUR 61.54
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ состоится творческая встреча и мастер-класс Тимофея Гольберга 
На "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона Лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3
Самарцев приглашают на уникальную лекцию известного самарского палеонтолога и минералога
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пешеход погиб под колесами маршрутки в Тольятти

13 ноября 2022 13:39
128
Пешеход погиб под колесами маршрутки в Тольятти

Трагедией завершился вечер 12 ноября в тольяттинском микрорайоне Шлюзовой. Там произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным ГУ МВД России по Самарской области, водитель 1965 года рождения, за рулем автобуса ГАЗ двигался по улице Гидротехнической со стороны Куйбышева в направлении улицы Дорофеева. По ходу движения он сбил мужчину, который переходил проезжую часть слева направо вне зоны видимости пешеходного перехода. К сожалению, пешеход скончался на месте до прибытия медиков.

Сообщается, что сбивший тольяттинца автомобиль – маршрутное такси №313. Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, пишет ГТРК Самара.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ДТП в Ставропольском районе погибла женщина, еще два человека пострадали
12 ноября 2022, 12:58
В ДТП в Ставропольском районе погибла женщина, еще два человека пострадали
Виновник аварии в автошколах не обучался, водительское удостоверение не получал. Происшествия
465
В ДТП в Сызранском районе погибла пассажирка
11 ноября 2022, 12:33
В ДТП в Сызранском районе погибла пассажирка
Водитель 1960 года рождения госпитализирован в реанимационное отделение. Происшествия
410
ДТП с КАМАЗом в Самарской области: пострадали мужчина и ребенок
10 ноября 2022, 13:38
ДТП с КАМАЗом в Самарской области: пострадали мужчина и ребенок
Большегруз врезался в KIA SORENTO. Происшествия
481
В центре внимания
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке
13 ноября 2022  10:48
Делегация из Республики Узбекистан представит свою продукцию на выставке-ярмарке в Самаре
182
Завершить строительные работы планируется до конца текущего года, со значительным опережением графика.
12 ноября 2022  16:43
Дмитрий Азаров и Михаил Мурашко оценили подготовку нового корпуса Самарской областной детской инфекционной больницы
1887
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сегодня в Самаре с рабочей поездкой.
12 ноября 2022  14:12
Михаил Мурашко дал старт серийному производству инновационной медицинской продукции в Самаре
613
Среди ключевых тем обсуждения – вопросы сохранения объектов культурного наследия, поддержки и развития добровольчества, а также фестивального движения детских духовых творческих коллективов.
11 ноября 2022  17:47
«На передовой идеологического фронта»: Дмитрий Азаров провел заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура»
1646
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
11 ноября 2022  13:53
В день проведения футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
696
Весь список