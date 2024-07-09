Персонал аэропорта Пулково сломал дверь самолета, вылетающего в Самару

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Из-за неожиданной аварии рейс задержали на два часа.

Самолет Superjet 100 авиакомпании «Россия» должен был вылететь в столицу Самарского региона из Санкт-Петербурга 7 июля. Пассажиры уже расселись по местам, борт готовили к началу рейса.

Как сообщает телеграм-канал Авиаторщина, сотрудники аэропорта после посадки пассажиров начали регулировать положение телескопического трапа, так называемого «рукава», через который можно пройти с территории аэропорта на борт.

«После посадки пассажиров оператор телескопического трапа регулировал его положение. При подъеме «козырька» он повредил телетрапом дефлектор верхней кромки передней левой двери», — говорится в сообщении.

Специалисты оценили повреждения, и сочли, что отправлять самолет в воздух с такими поломками нельзя.

В результате 87 пассажиров улетели лишь два часа спустя на резервном авиалайнере, пишет Обоз.инфо.