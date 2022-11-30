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Перепутала педали: автоледи сбила мужчину и протаранила торговый павильон в Сочи

30 ноября 2022 19:52
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Пострадавший мужчина получил травму ноги: он самостоятельно поднялся и, прихрамывая, отошел в сторону.

Женщина на автомобиле Opel протаранила магазин в Сочи и сбила мужчину из-за того, что перепутала педали. ДТП произошло 30 ноября на улице Яна Фабрициуса, пишут "Известия".

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как красный Opel на скорости въехал в заставленный «Газелями» проулок, задел мужчину и протаранил торговый павильон. Автомобиль влетел внутрь магазина, вдребезги разбив стеклянную стену.

К месту аварии подбежали очевидцы. По их словам, водитель перепутала педали.

Пострадавший мужчина получил травму ноги: он самостоятельно поднялся и, прихрамывая, отошел в сторону.

 

Фото: Лайф

 

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