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Перед отправкой в зону проведения СВО житель Октябрьска оплатил алименты дочери

27 июля 2023 09:25
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Перед отправкой в зону проведения СВО житель Октябрьска оплатил алименты дочери

Перед тем, как отправиться в зону проведения СВО мужчина, являющийся должником по исполнительному производству, оплатил долг перед дочерью в размере 153 тысяч рублей.

Исполнительное производство находится в отделении судебных приставов г. Октябрьска Самарской области. Сотрудником Службы неоднократно проводились беседы с должником о необходимости помогать своему ребенку, участвовать в его воспитании и своевременно оплачивать алименты. Осознать свою неправоту и встать на путь исправления у должника получилось не сразу.

За неисполнение родительских обязательств мужчина был привлечен к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». За обязательными работами должник осознал, что даже после развода с женой, дочь для него чужой не стала. Долг перед ребенком необходимо погасить.

Через некоторое время после отбытия наказания, мужчина записался на прием к судебному приставу-исполнителю, где и сообщил, что заключил контракт о прохождении военной службы и в скором времени отправится в зону проведения специальной военной операции. Перед отбытием мужчина погасил задолженность перед ребенком в полном объеме.

Напомним, что граждане, участвующие в специальной военной операции и являющиеся должниками по алиментным обязательствам, не освобождаются от выплаты алиментов. Для удержания алиментных платежей судебным приставом-исполнителем направляется постановление об обращении взыскания на денежное довольствие должника в Единый расчетный центр Министерства обороны РФ.

Теги: Судебные приставы

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