Патруль Росгвардии задержал самарца, объявленного в розыск

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре уже занялись подготовкой катков
В Самаре уже занялись подготовкой катков
В Ставропольском районе сегодня ночью произошел пожар по рангу 1-БИС, погиб человек
В Ставропольском районе сегодня ночью произошел пожар по рангу 1-БИС, погиб человек
22 ноября Самарский бизнес-инкубатор приглашает всех на тематическую лекцию «Советский монументальный неоклассицизм в архитектуре Куйбышева»
22 ноября Самарский бизнес-инкубатор приглашает на тематическую лекцию «Советский монументальный неоклассицизм в архитектуре Куйбышева»
Глава Роскосмоса сообщил о финальной стадии подготовки 74-й экспедиции на МКС
Глава Роскосмоса сообщил о финальной стадии подготовки 74-й экспедиции на МКС
Самарские инженеры создали уникальное судно на воздушной подушке
Самарские инженеры создали уникальное судно на воздушной подушке
На пожаре в в Большечерниговском районе погибли домашние животные
На пожаре в в Большечерниговском районе погибли домашние животные
Малый театр России впервые привезёт в Самару спектакль «Смута. 1609-1611 гг.»
Малый театр России впервые привезёт в Самару спектакль «Смута. 1609-1611 гг.»
россияне стали чаще покупать товары и услуги для авто, но тратить на это меньше
Россияне стали чаще покупать товары и услуги для авто, но тратить на это меньше
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0.53
EUR 95.1
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Патруль Росгвардии задержал самарца, объявленного в розыск

17 ноября 2025 10:44
165
Патруль Росгвардии задержал самарца, объявленного в розыск

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, который нес службу на территории Кировского района областного цента, от дежурного получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из гипермаркетов города Самары. Патрульные незамедлительно выдвинулись к крупному торговому центру, расположенному на Московском шоссе.

Представители службы безопасности объяснили прибывшим росгвардейцам, что нажали КТС, потому что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетителя, который планирует совершить кражу одежды. Патруль войск правопорядка задержал предполагаемого злоумышленника, у которого при себе действительно находились похищенные предметы гардероба.

Сотрудники Росгвардии проверили личность задержанного местного жителя 1996 года рождения и выяснили, что он уже находится в розыске по подозрению в совершении другого противоправного деяния. Полиция разыскивала мужчину, поскольку он скрылся от органов дознания. Росгвардейцы передали правонарушителя для дальнейшего разбирательства своим коллегам из органов внутренних дел.

 

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре росгвардейцы начали сдавать зачеты по итогам летнего периода подготовки
13 ноября 2025, 13:27
В Самаре росгвардейцы начали сдавать зачеты по итогам летнего периода подготовки
Росгвардейцы выполняют нормативы по сборке-разборке табельного оружия, а также демонстрируют точность стрельбы из него. Общество
1032
В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, скрывшегося от полиции Татарстана
12 ноября 2025, 10:18
В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, скрывшегося от полиции Татарстана
Около восьми часов утра стражи правопорядка получили от дежурного информацию о сигнале «Тревога» из гипермаркета.  Происшествия
1094
В Самаре в преддверии форума «Россия — спортивная держава» Росгвардия напоминает владельцам правила оборота оружия
29 октября 2025, 09:37
В Самаре в преддверии форума «Россия — спортивная держава» Росгвардия напоминает владельцам правила оборота оружия
Сотрудники Росгвардии напоминают владельцам оружия о недопущении фактов ношения оружия в состоянии опьянения, а также во время участия в массовых мероприятиях. Общество
710
В центре внимания
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
196
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1537
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
1519
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
1380
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
1464
Весь список