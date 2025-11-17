Патруль Росгвардии задержал самарца, объявленного в розыск

165

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, который нес службу на территории Кировского района областного цента, от дежурного получил сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из гипермаркетов города Самары. Патрульные незамедлительно выдвинулись к крупному торговому центру, расположенному на Московском шоссе.

Представители службы безопасности объяснили прибывшим росгвардейцам, что нажали КТС, потому что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетителя, который планирует совершить кражу одежды. Патруль войск правопорядка задержал предполагаемого злоумышленника, у которого при себе действительно находились похищенные предметы гардероба.

Сотрудники Росгвардии проверили личность задержанного местного жителя 1996 года рождения и выяснили, что он уже находится в розыске по подозрению в совершении другого противоправного деяния. Полиция разыскивала мужчину, поскольку он скрылся от органов дознания. Росгвардейцы передали правонарушителя для дальнейшего разбирательства своим коллегам из органов внутренних дел.