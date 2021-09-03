Ответит перед судом: в самарской области мужчина связал свою знакомую и угрожал убийством

267

Следственным отделом Новокуйбышевска завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего мужчины, обвиняемого по статьям "Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" и "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

В мае 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру своей знакомой, достал из спортивной сумки пистолет и, угрожая убийством, потребовал от женщины завести руки за спину. Подавив волю потерпевшей к сопротивлению, мужчина зафиксировал ей кисти рук пластиковым хомутом, а также с помощью липкой ленты заклеил рот, чем лишил последнюю возможности позвать на помощь. После чего, обвиняемый неоднократно высказывал потерпевшей угрозу убийством, демонстрируя при этом нож. Когда мужчина отвлекся, женщине удалось высвободить руки и выбежать из квартиры, после чего она обратилась в правоохранительные органы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СК СО