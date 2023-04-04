Отца хоккеиста "Сочи" Мичкова нашли мертвым в пруду

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В поселке Сириус рядом с Сочи обнаружено тело Андрея Мичкова, отца хоккеиста Матвея Мичкова. Об этом 4 апреля сообщил источник «Известий».

По предварительным данным, 51-летний мужчина утонул в пруду на Старообрядческой улице. Сотрудники полиции извлекли тело и провели опознание.

Хоккейный клуб СКА подтвердил, что пропавший мужчина являлся отцом Матвея Мичкова, выступавшего в нынешнем сезоне на правах аренды за «Сочи».

18-летний Матвей Мичков является победителем юношеских зимних Олимпийских игр, серебряным призером юниорского чемпионата мира, обладателем Кубка Харламова.

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