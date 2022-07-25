От сильного ветра в поселке Дубовка обрушилась водонапорная башня

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"В связи с обрушением водонапорной башни в п.Дубовка сельского поселения Волчанка Красноармейского района в результате порывов ветра и частичным прекращением подачи воды в виду низкого давления в системе водоснабжения на заседании районной КЧС и ОПБ 25.07.2022 года принято решение о введении на территории пос.Дубовка чрезвычайной ситуации. В поселке Дубовка временно организован подвоз питьевой воды, проводятся аварийно-восстановительные работы", - сообщили в администрации Красноармейского района.

Фото: администрация Красноармейского района.