Осужденный в Самаре сын замминистра МВД РФ обжаловал приговор

163

В Самаре может начаться по новой рассмотрение уголовного дела сына замглавы МВД России Дениса Зубова. Его вместе с двумя подельниками суд Кировского района отправил в колонию за дачу взятки и посредничество при передаче денег.

По версии следствия, 18 миллионов рублей предназначались руководителю регионального управления ФСБ Андрею Акулинину. Его планировал подкупить местный бизнесмен Василий Ермаков. Также в цепочку посредников, кроме Дениса Зубова, входил самарский спортсмен и предприниматель Игорь Карпов, пишет 63.ру.

Как считает сторона обвинения, инициатором всей схемы был Василий Ермаков. Именно он обратился к сыну высокопоставленного чиновника с просьбой наладить контакт с кем-то из представителей самарского управления ФСБ.

— Зубов узнал, что у его знакомого по фамилии Кузнецов есть выход на начальника регионального управления Андрея Акулинина. Попытки наладить контакт проходили с августа по ноябрь 2021 года через телефонные звонки и личные встречи в гостиницах Москвы и Сочи. В итоге Кузнецов передал брату Акулинина просьбу Дениса Зубова, — заявил гособвинитель во время первого заседания.

Еще одним участником схемы был сотрудник УФСБ России по Самарской области по фамилии Найденов. В то время мужчина был замначальником отдела по контрразведке и обеспечению объектов промышленной безопасности. И, как считает следствие, у него была беседа с руководителем, после которой он действовал уже в рамках оперативного эксперимента.

Несколько раз участники схемы встречались в ТЦ «Вива Лэнд». Сначала, по мнению гособвинения, стороны обговаривали график передачи денег. И только потом обвиняемые сделали «новогодний подарок» своему высокопоставленному покровителю: дорогие ручки, коллекционные издания книг о спецслужбах, ежедневники и коньяк. В следующий раз, уже в начале февраля 2022 года, Ермаков, Зубов и Карпов передали первый транш на сумму 18 миллионов рублей. После этого их и задержали.

Приговор всем троим вынесли 6 мая. Подсудимых признали виновными. Ермакову назначили 8 лет строгого режима и штраф 36 миллионов рублей, Денису Зубову — 7 лет строгого режима и штраф 18 миллионов рублей, Карпову — 7 лет лишения свободы строгого режима без штрафа.

Однако на сайте Кировского районного суда появилась новая запись. Один из адвокатов подал апелляционную жалобу, говорится там. Решения по ней пока не принято.