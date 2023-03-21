Около Жигулевской ГЭС браконьер ловил краснокнижную стерлядь

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Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Сотрудниками Тольяттинского линейного отдела полиции Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте пресечен факт браконьерства.

В районе водосливной плотины Жигулевской ГЭС транспортными полицейскими был задержан ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина. При помощи резиновой лодки с мотором и запретного орудия лова (сети) он осуществлял незаконную добычу водных биологических ресурсов в запретном для рыболовства месте.

В ходе осмотра были обнаружены и изъяты несколько экземпляров рыбы, в том числе краснокнижной стерляди, сеть и резиновая лодка с мотором.

Общая сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила более 30 000 рублей.

Дознавателем Тольяттинского линейного отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.1 ст.256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Санкция вменяемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Сотрудниками самарской транспортной полиции за 2 месяца 2023 года проведено 35 рейдов, направленных на выявление и пресечение незаконной добычи водных биологических ресурсов. У правонарушителей изъято более 430 голов рыбы и раков. Сумма причиненного ущерба составила более 2 000 000 рублей.

По итогам проведенных мероприятий возбуждено 28 уголовных дел .