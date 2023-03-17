Я нашел ошибку
Главные новости:
Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год.
Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,3 процента с 1 апреля
Для них провели фотосессию, мастер-класс и праздничный концерт, рассказали о своей деятельности.  
Команда Школы креативных индустрий Кинеля пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих
Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка подскочили на 10%, обновив максимум с 22 февраля 2022 года. Это следует из данных Мосбиржи.
Акции Сбербанка обновили максимум с 22 февраля 2022 года
Не признаваемый Россией МУС выдал ордеры на арест Путина и Львовой-Беловой
Целью визита стало обсуждение перспективных направлений развития сотрудничества между Самарой, Самарской областью и Республикой Беларусь.
Самару посетила делегация Республики Беларусь
Сегодня, 17 марта, в Самаре прошло заседание Совета ПФО по инвестициям и экономическому развитию.
"Здесь есть чему поучиться": главы регионов ПФО поделились опытом взаимодействия с Самарской областью
Всего за день три человека были спасены на Волге.
Около Вилоновского спуска на Волге спасатели сняли  с дрейфующей льдины рыбака
Строительство шестиэтажной поликлиники в Куйбышевском районе Самары началось в 2021 году. На сегодняшний день готовность объекта — более 70%.
Сегодня в здании будущей поликлиники в Волгаре прошла экскурсия для учащихся Самарского медицинского колледжа
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.41
0.66
EUR 81.14
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Команда Школы креативных индустрий Кинеля пригласила в гости семьи мобилизованных и военнослужащих
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Около Вилоновского спуска на Волге спасатели сняли  с дрейфующей льдины рыбака

17 марта 2023 20:34
117
Всего за день три человека были спасены на Волге.

16 марта  в Ленинском районе около Вилоновского спуска на Волге спасатели Поисково-спасательного подразделения «Центральная» сняли  с дрейфующей льдины рыбака. Мужчина оказался на льдине в процессе рыбной ловли.

Льдина отошла от берега и продолжила дрейфовать в сторону фарватера.

Спасательное судно на воздушной подушке вышло для оказания помощи терпящему бедствие. Мужчину благополучно доставили на берег.

В этот же день спасатели Поисково-спасательного подразделения «Красная Глинка» спасли двух рыбаков, провалившихся под лед на реке Волга около Кафе «Панорама». 12 минут потребовалось спасателям, что бы оказать помощь.

Спасатели напоминают об опасности тонкого льда. Будьте осторожны, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:    пресс-служба ПСС СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сегодня, 17 марта, в Самаре прошло заседание Совета ПФО по инвестициям и экономическому развитию.
17 марта 2023  20:50
"Здесь есть чему поучиться": главы регионов ПФО поделились опытом взаимодействия с Самарской областью
133
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
16 марта 2023  13:51
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
561
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
467
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
16 марта 2023  10:20
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
476
Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
16 марта 2023  10:15
В Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
1755
Весь список