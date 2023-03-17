Около Вилоновского спуска на Волге спасатели сняли  с дрейфующей льдины рыбака

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16 марта в Ленинском районе около Вилоновского спуска на Волге спасатели Поисково-спасательного подразделения «Центральная» сняли с дрейфующей льдины рыбака. Мужчина оказался на льдине в процессе рыбной ловли.

Льдина отошла от берега и продолжила дрейфовать в сторону фарватера.

Спасательное судно на воздушной подушке вышло для оказания помощи терпящему бедствие. Мужчину благополучно доставили на берег.

В этот же день спасатели Поисково-спасательного подразделения «Красная Глинка» спасли двух рыбаков, провалившихся под лед на реке Волга около Кафе «Панорама». 12 минут потребовалось спасателям, что бы оказать помощь.

Спасатели напоминают об опасности тонкого льда. Будьте осторожны, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО