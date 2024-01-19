Около Сызрани выясняют обстоятельства ДТП с грузовиком

164

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. 19 января примерно в 7:30 на 21 км автомобильной дороги «Обход г.Сызрань» водитель 1968 года рождения, управляя автомобилем Honda, двигался со стороны Сызрани в сторону Саратова. В пути следования, по неустановленной причине, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем SHACMAN, под управлением водителя 1979 года рождения, который двигался во встречном направлении.

С места ДТП госпитализированы водитель и пассажир легкового автомобиля.