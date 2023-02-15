Около Овечкина оврага мужчине, повредившему ногу, потребовалась помощь спасателей

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14 февраля спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти проводили спасательные работы в Ставропольском районе около Овечкина оврага, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Помощь требовалась мужчине 1976 года рождения. При движении по маршруту в сторону Молодецкого кургана он получил травму ноги. Самостоятельно передвигаться мужчина не мог.

Темное время суток, низкая температура и сильный снегопад могли осложнить проведение поисковых работ. Тогда он обратился за помощью к спасателям.

В 23.00 для оказания помощи пострадавшему от спасательной станции вышел спасательный аэроглиссер.

В 00.23 пострадавшего доставили на спасательную станцию и передали врачам скорой медицинской помощи.

Фото: пресс-служба ПСС СО