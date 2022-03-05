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Около 50 автомобилей попали в затор на дороге Бузаевка - Чубовка в Кинельском районе

5 марта 2022 22:10
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К машинам направили группировку спасателей в составе 12 человек и шести единиц техники.

Затор образовался на дороге Бузаевка - Чубовка в Кинельском районе Самарской области, на месте затора находятся около 50 автомобилей. К ним на помощь направлена специальная техника, сообщили журналистам в субботу в региональном ГУ МЧС, передает ТАСС.

"В 19:10 [18:10 мск] 5 марта поступило сообщение о заторе на дороге Бузаевка - Чубовка в районе н. п. Бузаевка м. р. Кинельский. На месте затора находятся около 50 автомобилей. Привлечена специальная техника м. р. Кинельский", - говорится в распространенном сообщении.

В ведомстве добавили, что к месту затора следует группировка сил и средств в составе 12 человек и шести единиц техники Волжского спасательного центра МЧС России. Ситуация находится на особом контроле Главного управления.

Ночью 6 марта в регионе ожидается сильный ветер порывами до 21 м/с, метель, снежные заносы.

 

Фото из открытых источников

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