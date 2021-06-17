Около 20 тысяч крымчан остались без питьевой воды из-за сильных ливней

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Около 20 тыс. жителей восточной части Крыма остались без питьевой воды из-за подтопления насосных станций в результате сильных ливней, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС по региону, передает ТАСС.

"В 13:00 поступила информация об ограничения водоснабжения в связи с подтоплением насосных станций в городском округе Керчь, Ленинском и Кировском районах. Под отключение попало около 20 000 человек, из них 3 700 детей", - говорится в сообщении.

Специалисты филиала "Вода Крыма" продолжают работу по восстановлению водоснабжения. "Организован подвоз питьевой воды, задействовано пять водовозок", - сообщается на сайте.

В Керчи организована работа пяти пунктов временного размещения. Эвакуация населения продолжается.

К ликвидации последствий подтоплений привлечены 285 человек и 54 единиц техники. "Администрацией Ленинского района проводятся мероприятия по выделению техники для проведения землеройных работ с целью отвода воды, для организации последующей откачки", - говорится в сообщении.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В регионе из-за значительных подтоплений введен режим ЧС.

Фото: ГУ МЧС Крыма