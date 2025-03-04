одно из промышленных предприятий в Сызрани подверглось атаке украинских беспилотников

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Сызранское предприятие подверглось атаке вражеских беспилотников ночью во вторник, 4 марта. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, пишет Кеоммерсантъ.

Ситуация находится под контролем соответствующих служб.

«Силами нашего ПВО беспилотники были ликвидированы. Погибших и пострадавших нет»,— говорится в сообщении.

По предварительным данным, нападение велось беспилотниками PD-2 с максимальной дальностью полёта до 1100 километров. Местные жители сообщают, что атака началась около 2 часов ночи. Было слышно от трёх до пяти громких звуков, которые сопровождались яркими вспышками в небе. Также горожане утверждают, что от взрывной волны тряслись стёкла в рамах. Очевидцы связывают это с работой систем ПВО, которые среагировали на ситуацию.

Сообщается, что на заводе начался пожар. На место происшествия были отправлены расчёты МЧ, пишет ГТРК-Самара.

Это уже третья атака на предприятие в Сызрани. В первый раз она предпринималась в марте 2024 года. Тогда сообщали о возгорании установки по переработке нефтепродуктов. Повторную атаку вражеские БПЛА осуществили в феврале текущего года. Пострадавших и крупных повреждений не было.