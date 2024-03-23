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Один из участников группы «Пикник» до сих пор не вышел на связь

23 марта 2024 11:26
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Один из участников группы «Пикник» до сих пор не вышел на связь

Стрельба началась за 10 минут до начала выступления музыкантов. В этот момент они находились в гримерке, их успели эвакуировать

С одним из участником музыкальной группы «Пикник», который пропал после начала теракта в «Крокус Сити Холле», до сих пор не могут связаться. Об этом рассказал РБК директор коллектива Юрий Чернышевский.

«Нет никаких предположений, продолжаем попытки [связаться]», — сказал он. О пропаже одного из участников «Пикника» он рассказал около полуночи. В разговоре с MSK1 Чернышевский уточнил, что этот человек «не музыкант группы и не входит в коллектив».

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед выступлением «Пикника» 22 марта. По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия.

Директор «Пикника» рассказал MSK1, что стрельба началась за 10 минут до выхода группы на сцену. В момент начала теракта музыканты находились в гримерных комнатах. Всех участников группы удалось эвакуировать. «Когда мы уезжали из «Крокуса», видели только, как он горит, был огромный пожар», — сказал Чернышевский.

Группа сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что все музыканты и менеджмент коллектива живы и находятся в безопасности. «Сегодня в Крокус Сити Холле произошла трагедия, масштаба которой мы пока не можем оценить», — говорится в сообщении.

После атаки на «Крокус Сити Холл» Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте (ст.205 УК). По последним данным, погибли более 60 человек, в том числе трое детей, пострадали более 140. В больницах Москвы и области, по последним данным МЧС, находятся 107 человек. 

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