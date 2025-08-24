Один человек погиб при взрыве баллона в Центральном детском магазине в Москве

191

Один человек погиб, по предварительным данным, еще трое пострадали при инциденте с баллоном в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Три человека пострадали, еще один погиб", - сказал собеседник агентства.

В Центральном детском магазине предварительно произошло из-за технической неисправности оборудования - назвал причину ЧП Собянин.

Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший, выразил соболезнования его близким.