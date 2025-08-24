Я нашел ошибку
Главные новости:
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо".
"Крылья Советов" проиграли "Краснодару" -0:6
Полицейскими возбуждено уголовное дело.
Жительнице Красноармейского района перевела мошенникам более 800 тысяч рублей после звонка "следователя"
Следующий турнир для спортсменки из Жигулевска - US Open в Нью-Йорке. 
Теннесистка Диана Шнайдер, уроженка Самарской области, выиграла турнир в Монтеррее
Руслан Гараев занял первое место среди мужчин в дисциплине сапсерфинг («доска с веслом»).
Самарцы - призеры чемпионата России по серфингу
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +22, +24°С.
25 августа в регионе  дождь, гроза, возможен град, до +25°С
И три человека пострадали.
Один человек погиб при взрыве баллона в Центральном детском магазине в Москве
Власти ожидают, что это поможет бороться с получением злоумышленниками доступа к чужим аккаунтам.
У россиян проверят сотовые номера, привязанные к госуслугам
Водитель авто госпитализирован.
В Большеглушицком районе на автодороге автомобиль съехал в кювет и перевернулся
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.75
0.5
EUR 93.63
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Один человек погиб при взрыве баллона в Центральном детском магазине в Москве

24 августа 2025 14:18
191
И три человека пострадали.

Один человек погиб, по предварительным данным, еще трое пострадали при инциденте с баллоном в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

"Три человека пострадали, еще один погиб", - сказал собеседник агентства.

В Центральном детском магазине предварительно произошло из-за технической неисправности оборудования - назвал причину ЧП Собянин.

Собянин подтвердил, что в результате ЧП в Центральном детском магазине есть погибший, выразил соболезнования его близким.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
513
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
860
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
854
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1197
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
980
Весь список