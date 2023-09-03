Один человек погиб и два пострадали в ДТП в Новокуйбышевске

124

В субботу, 2 сентября, в Новокуйбышевске 57-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 из Чапаевска, в 22:45 на 85 км трассы "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград", нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в месте, где это ПДД РФ не запрещено.

После этого произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer, под управлением 23-летнего, а затем с автомобилем Renault Logan, которым управлял 35-летний житель Безенчука, ехавший во встречном направлении.

В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался на месте до прибытия "скорой".

Водитель автомобиля Renault Logan и его 40-летняя пассажирка доставлены в больницу и госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет Волга Ньюс.