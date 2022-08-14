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Один человек погиб, более 20 пострадали в результате взрыва в торговом центре в Ереване, пишут "Известия" со ссылкой на МЧС Армении.

«По предварительным данным, в результате взрыва погиб один человек, 20 ранены», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в торговом центре Еревана «Сурмалу» произошел взрыв. На месте работают отряды пожарных спасателей, поскольку после взрыва в ТЦ возник пожар.

Момент взрыва попал на видео. На записи видно, что крышу здания от удара изнутри буквально разорвало, после чего близлежащая улица заполнилась густым дымом. Люди в панике начали убегать от места происшествия.

Фото: ТАСС/Александр Патрин/"Известия"