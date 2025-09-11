Я нашел ошибку
11 сентября 2025 12:34
Обманутые клиенты самарского автосалона обратились к Путину и Федорищеву

Скандал вокруг автосалона «Волга Авто» в Самаре продолжает набирать обороты. Несколько десятков клиентов обвиняют дилерский центр в мошенничестве: покупателям навязывали кредиты на невыгодных условиях или продавали неисправные автомобили. По предварительным данным, пострадали как минимум два десятка человек.

Жители города записали видеообращения к президенту России Владимиру Путину и губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с требованием вмешательства. Они выражают недовольство тем, что выплаты получили лишь некоторые пострадавшие, а остальные остаются без возмещения ущерба. В видео упоминался собственник автосалона Элчин Алазов, который признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества, но продолжает вести бизнес.

Скандал привлек внимание федеральных органов: в июне 2025 года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил внимание на это дело, и спустя несколько месяцев ситуация вновь оказалась на контроле ведомства.

Федеральный СК подчеркнул, что обеспокоенность жителей связана с неполным возмещением ущерба и призвал к продолжению расследования, пишет Самара-МК. 

