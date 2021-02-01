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Облил антисептиком и поджёг: в Самаре школьник "проучил" одноклассницу

1 февраля 2021 21:52
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Так шестиклассник отомстил за полученную "двойку".

Подросток не сделал домашнее задание по английскому языку. На уроке учитель вызвала его у доске. Предстояло наизусть прочитать диалог. Мальчик решил подсмотреть текст в учебнике одноклассницы. Медвежью услугу девочка оказывать не стала и закрыла книгу.

Шестиклассник решил отомстить. Он поджидал девочку после уроков. Когда она вышла из школы, мальчик подбежал сзади, облил капюшон и рукав куртки антисептиком и поджёг спичками.

Тушить одноклассницу ринулись подружки, снять куртку и окунуть её в сугроб помог прохожий.

- Сейчас самочувствие у дочери нормальное, но боится находиться одна. Мы взяли больничный, она побудет немного дома, - рассказала мама девочки, передает sova.info.

 

Фото: sova.info

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