Облил антисептиком и поджёг: в Самаре школьник "проучил" одноклассницу

148

Подросток не сделал домашнее задание по английскому языку. На уроке учитель вызвала его у доске. Предстояло наизусть прочитать диалог. Мальчик решил подсмотреть текст в учебнике одноклассницы. Медвежью услугу девочка оказывать не стала и закрыла книгу.



Шестиклассник решил отомстить. Он поджидал девочку после уроков. Когда она вышла из школы, мальчик подбежал сзади, облил капюшон и рукав куртки антисептиком и поджёг спичками.



Тушить одноклассницу ринулись подружки, снять куртку и окунуть её в сугроб помог прохожий.



- Сейчас самочувствие у дочери нормальное, но боится находиться одна. Мы взяли больничный, она побудет немного дома, - рассказала мама девочки, передает sova.info.

Фото: sova.info