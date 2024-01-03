Новогодние фейерверки в России стали причиной многих пожаров и травм

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Ожоги, оторванные пальцы и сотрясения мозга. Во время новогодних праздников в российских больницах – наплыв пострадавших.

В последние годы к традиционным ушибам, полученным в состоянии опьянения, добавляются травмы из-за неправильного использования пиротехники. Кроме того, фейерверки – причина большинства пожаров.

Новогодний фейерверк в Омске разбушевался и пошел крушить все вокруг. По такому же сценарию развивались и события в петербургском Мурино. Салюты будто ждали, когда их активируют, чтоб распугать всю округу.

Новогоднее настроение и энергия каждые праздники выгоняют на улицы активных граждан с фейерверками. И результаты праздничной ночи бывают плачевными.

В Сургуте от петарды загорелась машина, вместо нее теперь – груда искореженного металла. Ульяновск не отстает. 12 человек МЧС Челябинска эвакуировала из дома, в который попала петарда. Но в выгоревшей квартире погиб человек. В Улан-Удэ горела квартира в 16-этажном доме. Горело и взрывалось и подмосковное Путилково.

Повышенная нагрузка и на петербургские больницы. 322 выезда было у служб МЧС, начиная с полуночи 1 января, 82 пожара. Спасатели настоятельно рекомендуют, помнить – пожар лучше предупредить, чем потушить.

От петард в Северной столице пострадали 6 человек. 20-летняя девушка с множественными ожогами рук и тела, мужчина с сотрясением мозга, которому петарда попала в лоб, поступала заявка, о том, что на корпоративе человеку оторвало палец. В НИИ Джанелидзе новогодние праздники – самые напряженные дни.

Не только некачественная пиротехника, но и алкоголь – причина всех этих фейерверковых происшествий. Когда забывается, что для запуска петард существуют специальные площадки – не детские, не дворы, и уж точно не собственные квартиры.

Но новогодние праздники продолжаются, идеи не иссякают. Безопаснее пока не становится, пишет Смотрим.