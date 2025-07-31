Ночью на 893 км  автодороги «М5- "Урал"» столкнулись Nissan Almera и Lada Vesta

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1 июля 2025 года в 13-32 час. ночи на 893 км автодороги «М5- "Урал"» произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным Госавтоинспекции, 46-летний водитель а/м Nissan Almera двигаясь в Сызранском районе со стороны села Шигоны в направлении Самары, при выполнении маневра "поворот налево" не предоставил преимущество и допустил столкновение с а/м Lada Vesta, которым управлял 50-летний мужчина. С места ДТП госпитализированы пассажиры иномарки - женщины 1982 и 1975 годов рождения.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка для установления всех причин и обстоятельств случившегося.

Движение на участке дороги после оформления всех необходимых документов восстановлено в штатном режиме. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и внимательности при управлении транспортными средствами, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО