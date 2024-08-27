Ночью в Кинеле горел дачный дом

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27 августа в 00 часов 59 минут диспетчеру пожарно-спасательного отряда поступило сообщение о пожаре в городском округе Кинель в поселке городского типа Алексеевка, Новая Алексеевка на 21 улице.

К месту вызова были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей № 136 и 14 Отряда № 34.

По прибытии на место пожара было установлено, что горит дачный домик на площади 15 квадратных метров.



На тушение был подан 1 ствол «Б», создано звено газодымозащитной службы.

В 1 час 29 минут пожар был локализован, в 1 час 45 минут - объявлена ликвидация открытого горения.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"