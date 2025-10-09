Ночью в Богатовском районе тушили дом на площади 120 кв. метров

Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках проекта эксперты по всей стране проведут мастер-лекцию, которая познакомит школьников с основными достижениями развития ТЭК России.
Минэнерго России и Общество «Знание» запускают масштабный просветительский проект «Россия – энергетическая держава» для школьников
Ключевые поправки, принятые сегодня, затрагивают несколько фундаментальных аспектов управления регионом.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Самарской Губдумы
Глава региона пообщался с проживающими в Обители, отцом Алексеем, сестрами и братьями милосердия.
Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в Самаре
После промывки сетей будут повторно взяты пробы воды.
В поселке 116 км Самары приступили к дренажу системы ГВС
Таким образом театр поддерживает интерес молодёжи к культуре и искусству, расширяя кругозор школьников и студентов.
Самарский театр драмы показал в Алексеевке и Кинеле свои спектакли
Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований.
В Кошкинскую больницу поставлено новое цифровое рентген-оборудование
Второй подряд успех на домашнем льду.
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС одержали победу над «Торосом» - 5:2
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.55
-0.38
EUR 94.94
-0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более 300 велосипедистов приняли участие в веломарафоне «Сокольи горы» в Самаре
Активисты проекта «Том Сойер Фест» приглашают на экскурсии по историческому центру Самары
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Ночью в Богатовском районе тушили дом на площади 120 кв. метров

9 октября 2025 13:03
142
Ночью в Богатовском районе тушили дом на площади 120 кв. метров

Сегодня ночью, 9 октября в 01:31, в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Богатое на улице Энгельса горит дом.
К месту пожара были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№117 и 139 Отряда № 15.
По прибытии огнеборцы установили, что горит жилой деревянный, обложенный кирпичом, дом на площади 120 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1-БИС.
Оперативно на тушение были поданы 3 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.
В тушении пожара принимали участие 9 человек личного состава и 3 единицы техники.
В 03:50 – объявлена полная ликвидация пожара.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре тушили пожар в колледже
09 октября 2025, 13:53
В Самаре тушили пожар в колледже
Возгорание ликвидировали подручными средствами до прибытия пожарных. Происшествия
132
вечером в Борском районе горел комбайн
09 октября 2025, 12:44
Вечером в Борском районе горел комбайн
Площадь возгорания составила 4 квадратных метра. Происшествия
140
В Большечерниговском районе горели надворные постройки и семь тонн соломы
08 октября 2025, 14:01
В Большечерниговском районе горели надворные постройки и семь тонн соломы
К сожалению, погибли 10 овец и 30 кур. Происшествия
339
В центре внимания
в Самаре начала работать горячая линия по отоплению
8 октября 2025  13:03
В Самаре начала работать горячая линия по отоплению
378
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к отоплению подключили уже 74% жилфонда
640
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
542
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
736
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
772
Весь список