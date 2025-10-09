Ночью в Богатовском районе тушили дом на площади 120 кв. метров

142

Сегодня ночью, 9 октября в 01:31, в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Богатое на улице Энгельса горит дом.

К месту пожара были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№117 и 139 Отряда № 15.

По прибытии огнеборцы установили, что горит жилой деревянный, обложенный кирпичом, дом на площади 120 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1-БИС.

Оперативно на тушение были поданы 3 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.

В тушении пожара принимали участие 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

В 03:50 – объявлена полная ликвидация пожара.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"