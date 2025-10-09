Ночью в Богатовском районе тушили дом на площади 120 кв. метров

Сегодня ночью, 9 октября в 01:31, в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о том, что в селе Богатое на улице Энгельса горит дом.
К месту пожара были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№117 и 139 Отряда № 15.
По прибытии огнеборцы установили, что горит жилой деревянный, обложенный кирпичом, дом на площади 120 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1-БИС.
Оперативно на тушение были поданы 3 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы.
В тушении пожара принимали участие 9 человек личного состава и 3 единицы техники.
В 03:50 – объявлена полная ликвидация пожара.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается.