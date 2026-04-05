Ночная погоня в Подстепках полицейские преследовали подростка, который сел за руль мотоцикла без прав

На маршруте патрулирования в селе Подстепки сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по Ставропольскому району заметили водителя мотоцикла Honda, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться.

В ходе преследования полицейские остановили транспортное средство нарушителя. За рулем мотоцикла оказался 17-летний учащийся колледжа, житель села Подстепки, не имеющий права управления транспортными средствами.

В отношении молодого человека собраны материалы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления), ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо отсутствующим обязательным страхованием гражданской ответственности), ч. 1 ст. 12.6 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство).

Собранные административные материалы в отношении несовершеннолетнего водителя переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации м.р. Ставропольский для принятия мер воспитательного и административного воздействия в отношении нарушителя и его законных представителей.

Двухколёсное транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Полицейские напоминают родителям (законным представителям) несовершеннолетних о недопустимости передачи транспортных средств детям и о необходимости строгого контроля за их действиями. Ответственность за безопасность несовершеннолетних на дорогах лежит, в первую очередь, на взрослых!