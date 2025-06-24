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Нежелание платить алименты обернулось арестом авто для жителя Отрадного

24 июня 2025 13:47
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Нежелание платить алименты обернулось арестом авто для жителя Отрадного

В г. Отрадном судебные приставы арестовали автомобиль марки «Audi A6» у местного жителя, задолжавшего своему несовершеннолетнему сыну 350 тысяч рублей.

Житель г. Отрадного не участвовал в воспитании своего ребенка и не перечислял денежные средства на его содержание. В итоге задолженность перед сыном составила около 350 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства сотрудник Службы установил, что мужчина является владельцем «Audi A6». В отношении имущества должника был вынесен запрет на совершение регистрационных действий. Кроме того, он был ограничен в праве выезда за пределы страны.

Должник игнорировал требования судебного пристава, думая, что ему удастся избежать исполнения родительских обязательств. Но его планам не суждено было сбыться — автомобиль неплательщика был установлен в одном из дворов города.

Так как мужчина не предпринял мер по оплате долга, судебные приставы арестовали иномарку и эвакуировали на специализированную стоянку. Самого должника предупредили, что при дальнейшем игнорировании оплаты задолженности автомобиль будет реализован в счет задолженности по алиментам.

Теперь у мужчины есть 10 дней, чтобы погасить долг перед собственным ребенком, в противном случае, транспортное средство будет передано на торги.

Теги: Судебные приставы

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