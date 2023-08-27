Неудачное знакомство: в Тольятти собутыльница сбежала от своего кавалера, прихватив его телефон.

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В середине августа в отдел полиции Тольятти за помощью обратился мужчина, который сообщил, что у него похитили сотовый телефон, стоимостью свыше 5000 рублей.

Потерпевший пояснил, что на улице познакомился с женщиной, и пригласил ее к себе в квартиру распивать спиртные напитки. Во время застолья женщина неожиданно взяла со стола его сотовый телефон и, несмотря на требования отдать гаджет, выбежала из квартиры. Самостоятельно разыскать заявитель злоумышленницу не смог и обратился в полицию.

В ходе проверки мест возможного сбыта похищенного олицейские обнаружили и изъяли документы (договоры комиссии и товарные чеки) на имущество, схожее по описанию с похищенным. Установив по документам личность закладчика, полицейские задержали женщину по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанная признала свою вину и пояснила: надеялась, что заявитель не обратиться в полицию, а деньги от реализации телефона потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и осуществляют розыск похищенного, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО