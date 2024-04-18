Несколько домов пострадали в Воронеже в результате атаки БПЛА

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Четыре жилых дома были повреждены в Воронеже в результате атаки беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, на месте падения остатков БПЛА будут работать службы города, пишет Газета.

«Они уточнят нанесенный частным объектам ущерб и приступят к ремонту в домовладениях (известно о повреждениях в четырех)», — написал глава Воронежской области.

Вечером 17 апреля Александр Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) и РЭБ уничтожили беспилотник над Воронежем. В результате крушения подавленного украинского беспилотного летательного аппарата пострадала женщина 1956 года рождения. Она находится под наблюдением медицинского персонала.