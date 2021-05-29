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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва самолета рейсом Москва - Симферополь, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Неизвестный направил анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Симферополь, вылетающего из Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

В аэропорт направлены кинологи.

Собеседник агентства также добавил, что речь идет о рейсе, который должен был вылететь в 20:00 мск.

"Сейчас кинологи проверяют борт Boeing 777-300ER, который должен был вылететь из Шереметьево в Симферополь в 20:00", - сказал собеседник агентства, добавив, что возможна задержка вылета.

Источник уточнил, что вылет предварительно переносится на 20:50 мск.

Фото: pixabay