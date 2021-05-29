Я нашел ошибку
Главные новости:
В аэропорт направлены кинологи.
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва самолета рейсом Москва - Симферополь 
Основные болезни животных не локализованы в каком-то одном регионе, поэтому и подходы к преодолению возникающих вопросов должны вырабатываться коллегиально.
Подписано соглашение о создании ветеринарного совета ПФО
Утром в субботу на набережной собрались больше 400 человек. Однозначно, мероприятие удалось.
В Самаре названы победители турнира среди родительских школьных команд «Высший класс!»
По итогам защиты все шесть представленных  проектов получили положительную оценку аттестационной комиссии.
Дмитрий Азаров поддержал идеи, направленные на позитивные изменения в регионе от участников стажировки РАНХиГС
19 мая на пустыре стая агрессивных бездомных собак напала на 65-летнюю женщину.
В Волжском районе отловили бездомных собак, которые напали на женщину
Это можно сделать не ранее, чем через 42 дня после введения первого компонента вакцины.
В Самаре и Тольятти можно можно проверить наличие поствакцинального иммунитета после вакцинации "ЭпиВакКорона"
По словам Собянина, впервые за сто лет в Москве открывается новый вокзал.
В Москве открылся новый железнодорожный вокзал «Восточный» для поездов дальнего следования
Air France отменила рейсы из Парижа в Москву в среду, четверг и пятницу.
Россия согласовала рейсы Air France из Парижа в Москву и обратно в обход Белоруссии
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.59
0.13
EUR 89.67
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре названы победители турнира среди родительских школьных команд «Высший класс!»
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва самолета рейсом Москва - Симферополь 

29 мая 2021 19:58
99
В аэропорт направлены кинологи.

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва самолета рейсом Москва - Симферополь, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Неизвестный направил анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва - Симферополь, вылетающего из Шереметьево", - сказал собеседник агентства.

В аэропорт направлены кинологи. 

Собеседник агентства также добавил, что речь идет о рейсе, который должен был вылететь в 20:00 мск. 

"Сейчас кинологи проверяют борт Boeing 777-300ER, который должен был вылететь из Шереметьево в Симферополь в 20:00", - сказал собеседник агентства, добавив, что возможна задержка вылета.

Источник уточнил, что вылет предварительно переносится на 20:50 мск.

 

Фото:   pixabay

Теги: самолет угроза взрыва

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Из Самары на Кипр станут чаще летать самолеты
25 мая 2021, 12:47
Из Самары на Кипр станут чаще летать самолеты
С 26 мая рейсы по этому направлению начнет выполнять еще одна авиакомпания. Туризм
496
В Самаре демонтировали памятник истребителю МиГ-17
19 мая 2021, 15:59
В Самаре демонтировали памятник истребителю МиГ-17
Сначала его отправят на реставрацию, а уже потом установят на Московском шоссе. Общество
1276
Житель Самарской области разбился на легкомоторном самолете в Татарстане
11 мая 2021, 12:24
Житель Самарской области разбился на легкомоторном самолете в Татарстане
Следствием будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолёта и действиях пилота. Происшествия
558
В центре внимания
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
28 мая 2021  13:12
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
Общество
494
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
28 мая 2021  10:58
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
Транспорт
462
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
28 мая 2021  10:22
Стало известно, когда Фрунзенский мост в Самаре введут в эксплуатацию
Транспорт
466
27 мая 2021  15:53
Дмитрий Азаров поставил задачу выработать план дополнительных действий для безопасности школ
Политика
750
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
27 мая 2021  13:34
В СУ СКР по Самарской области сменилось руководство
Политика
776
Весь список