Я нашел ошибку
Главные новости:
Трое человек, в том числе двое детей, погибли на месте. Шесть человек были госпитализированы. В больнице скончались еще два человека.
Арестован до 14 августа водитель, который сбил насмерть пешеходов в Благовещенске
По требованию УФАС самарские газовики снизили цены на ВДГО
По требованию УФАС самарские газовики снизили цены на ВДГО
Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев»
Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев»
В Самаре водитель сбил велосипедиста
В Самаре водитель сбил велосипедиста
Названы популярные у россиян направления для поездок с детьми
Названы популярные у россиян направления для поездок с детьми
Выборы губернатора Самарской области пройдут 6, 7 и 8 сентября
Выборы губернатора Самарской области пройдут 6, 7 и 8 сентября
Самарские мусульмане будут отмечать Курбан-байрам с 16 июня
Самарские мусульмане будут отмечать Курбан-байрам с 16 июня
местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс
Местами в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – 5 класс
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.07
0.86
EUR 95.15
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
Самарцам расскажут, где, как и что можно было купить в Куйбышеве
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день крокодила
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Неизвестный избил тольяттинца в продуктовом магазине

15 июня 2024 11:44
169
Неизвестный избил тольяттинца в продуктовом магазине

В июня текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти из медицинского учреждения поступила информация о том, что к ним обратился местный житель, которому нанес телесные повреждения неизвестный мужчина в продуктовом магазине.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили потерпевшего, очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Ориентировку с описанием примет злоумышленника   довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои», отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30- 35 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы короткие черные, носит бороду.

Был одет: футболка (поло) черного цвета, шорты серого цвета, кроссовки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-46-27, 93-46-78, 89608418107 или 102. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Выборы губернатора Самарской области пройдут 6, 7 и 8 сентября
15 июня 2024  13:19
Выборы губернатора Самарской области пройдут 6, 7 и 8 сентября
131
В Тольятти открыли бюсты павших при исполнении воинского долга Героев России
15 июня 2024  10:52
В Тольятти открыли бюсты павших при исполнении воинского долга Героев России
173
Руководитель области отметил, что жители Автограда написали сотни обращений, касающихся состояния парка машин, соблюдения графиков движения автобусов.
14 июня 2024  22:29
Тольятти получит дополнительные средства на закупку новых автобусов и ремонт дорог
312
Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы
14 июня 2024  11:57
Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы
468
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
14 июня 2024  11:28
Вячеслав Федорищев выступит на заседании Самарской Губернской Думы с докладом об итогах работы Правительства региона
1236
Весь список