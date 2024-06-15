Неизвестный избил тольяттинца в продуктовом магазине

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В июня текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по г. Тольятти из медицинского учреждения поступила информация о том, что к ним обратился местный житель, которому нанес телесные повреждения неизвестный мужчина в продуктовом магазине.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили потерпевшего, очевидцев произошедшего, осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Ориентировку с описанием примет злоумышленника довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои», отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30- 35 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы короткие черные, носит бороду.

Был одет: футболка (поло) черного цвета, шорты серого цвета, кроссовки черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482) 93-46-27, 93-46-78, 89608418107 или 102.