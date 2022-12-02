Неизвестные похитили бизнесмена в Москве и потребовали у него пароль от криптокошелька с 262 млн рублей

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Неизвестные в масках и камуфляже похитили бизнесмена в Москве и потребовали у него пароль от криптокошелька с 250 биткойнами. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел 1 декабря. В полицию обратился предприниматель. Он сообщил, что находился в своей машине Bentley, когда подъехал минивэн, откуда вышли несколько человек в камуфляже и в масках. Неизвестные надели мужчине на голову пакет, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. По пути они начали угрожать ему и требовать пароль от криптокошелька с 250 биткойнами (почти 262 млн рублей)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, опасаясь за свою жизнь, бизнесмен назвал пароль. После чего злоумышленники в лесу выпустили его из автомобиля, сняв пакет. "В настоящее время средства со счета заявителя не похищены", - добавил представитель правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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