Неадекватная самарчанка мешала дорожному движению

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Во вторник, 28 июня, в Самаре произошел неприятный инцидент. Жительница областной столицы неожиданно выбежала на дорогу и мешала транспортному движению. Очевидцы поделились видео с места событий.

По словам мобильного репортера, все случилось вечером на пересечении улиц Волгина и Аэродромной. Неадекватная гражданка выбежала на проезжую часть и начала стучать кулаками по автомобилям и трамваям, которые проезжали мимо. Все это сопровождалось криками.

Ее кураж решил остановить один из участников движения. Водитель пытался выяснить причину весьма странного поведения. Героиня автодороги быстро вошла в роль тургеневской барышни и якобы потеряла сознание. А может и притворилась мертвой.

По кадрам видно, как прохожие пытаются привести даму в чувства, но безуспешно. Однако театр одного актера быстро прервали сотрудники полиции. Женщину задержали.

Точно неизвестно, что же подтолкнуло жительницу Самары к такому риску, пишет ГТРК Самара.

Фото: Подслушано | Самара