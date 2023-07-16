Не смог доплыть до берега: на Волге в затоне Ширчик утонул мужчина

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16 июля на Волге в затоне Ширчик Волжского района на маломерном судне катались четверо мужчин.

В результате неблагоприятных погодных условий в корпус лодки стала поступать вода.

Все четверо покинули борт судна. Добраться до береговой линии смогли только трое.

Для проведения поисковых работ в акватории затона на место происшествия был направлен поисково-спасательный отряд специального назначения.

Водолаз обнаружил утонувшего на глубине 7 метров в 40 метрах от берега. Тело погибшего передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО