Названо число пострадавших в крупной аварии на Ново-Садовой в Самаре

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В ГУ МВД России по Самарской области уточнили количество пострадавших в утреннем ДТП в Постниковом овраге. Около 07:00 10 ноября здесь лоб в лоб столкнулись две иномарки.

— Помощь врачей потребовалась водителям Mitsubishi и Hyundai. Мужчин госпитализировали, — пояснили полицейские.

По предварительной информации, 32-летний водитель японского автомобиля не справился с управлением и выехал на встречку. Здесь он столкнулся с Hyundai. За рулем корейской машины находился 28-летний мужчина, пишет 63.ру.

На месте аварии работали врачи и сотрудники поисково-спасательного отряда Самары. Из-за аварии на Ново-Садовой образовалась пробка. Дело в том, что машины перекрыли сразу три полосы для движения. Но спустя несколько часов после ДТП его последствия удалось устранить.

Фото: поисково-спасательный отряд Самары