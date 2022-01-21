Наушники с функцией «Привет, Siri» спасли жизнь девушке в США

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AirPods с функцией «Привет, Siri» спасли жизнь девушке в США. Наушники вызвали службу спасения

AirPods с функцией «Привет, Siri» спасли жизнь девушке Сьюзан Путман в штате Нью-Джерси, США. Во время работы в цветочной студии она споткнулась и ударилась головой об металлический столб. Кроме неё, на работе никого не было, передает iphones.ru со ссылкой на 9to5Mac.

Путман рассказывает, что неуверена, теряла ли она сознание, но, когда обнаружила кровь на затылке, поняла, что нужно быстро вызывать службу спасения. Телефон находился далеко, тут она вспомнила, что у неё надеты AirPods, в которых есть «Привет, Siri».

Далее она попросила голосового ассистента позвонить в 911. Быстрее всех приехали полицейские, которые оказали первую помощь. Затем прибыли медики и Сьюзан увезли в больницу. Девушке наложили семь швов и подтвердили сотрясение мозга.

Сейчас с ней всё хорошо, она полностью восстановилась и о своей истории даже рассказала в письме Тиму Куку. Неизвестно, ответил ли он ей.

Фото: pixabay