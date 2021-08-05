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Нарушил правила: ДТП на железнодорожном переезде в Тольятти

5 августа 2021 13:07
114
Нарушил правила: ДТП на железнодорожном переезде в Тольятти

5 августа в 09:13 на железнодорожном переезде перегона Химзаводская – Тольятти (Самарский регион Куйбышевской железной дороги) водитель легкового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на железнодорожный переезд без дежурного работника, при исправно действующей сигнализации перед приближающимся локомотивом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадавших нет, схода подвижного состава нет, движение на перегоне не прекращалось.

На график движения поездов происшествие не повлияло. 

Куйбышевская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

 

Теги: ДТП железнодорожный переезд

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