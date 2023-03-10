Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане
Жителей Самарской области предупреждают о сильном тумане
Виновник ДТП в Самаре возместил пострадавшей моральный вред
Виновник ДТП в Самаре возместил пострадавшей моральный вред
Наркоман из Самары стал директором 7 фирм
Наркоман из Самары стал директором 7 фирм
В Самарской области полицейские помогли водителю устранить неполадку его автомобиля
В Самарской области полицейские помогли водителю устранить неполадку его автомобиля
Россию в европейском проекте по Марсу заменят на США
Россию в европейском проекте по Марсу заменят на США
"Мишлен" собирается продать свой бизнес в России
Отделение молодого всероссийского движения "Движения первых" открылось в ПВГУС
Отделение молодого всероссийского движения "Движения первых" открылось в ПВГУС
Сотрудница магазина в Тольятти вырвала из рук грабителя швейную машинку
Сотрудница магазина в Тольятти вырвала из рук грабителя швейную машинку
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.9
0.44
EUR 80.14
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«ЭнергосбыТ Плюс» провел День клиента в Самарской области
В Пестравке на льду реки Большой Иргиз прошли межрайонные соревнования по подлёдному лову рыбы
Александр Лифанов из Самарской области победил в первом этапе международного турнира по современному пятиборью
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Наркоман из Самары стал директором 7 фирм

10 марта 2023 10:08
76
Наркоман из Самары стал директором 7 фирм

Желая заработать, мужчина откликнулся на предложение анонимного «работодателя» в сети Интернет.

Из материалов, собранных сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального органа внутренних дел следует, что безработный, неоднократно ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Самары 1997 года рождения  предоставил в налоговый орган пакет документов для регистрации юридического лица, заведомо зная, что фактически осуществлять деятельность в качестве директора  общества с ограниченной ответственностью он не будет. Так же, сотрудниками полиции установлено, что ранее мужчина, используя полученные в регистрирующем органе документы, подал заявления в кредитную организацию на открытие не менее семи расчетных счетов, в последствии передав электронные ключи доступа от них третьим лицам.  За свои действия подозреваемый от неустановленного лица получил денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении подозреваемой  возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Расследование продолжается.

Данный факт пресечен полицейскими в результате совместной работы следователей, сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции и налогового органа. В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, изъята документация, касающаяся деятельности организации.

Как пояснила старший следователь Отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре майор юстиции Екатерина Панюшкина: предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
9 марта 2023  13:33
Самарский зоопарк объявляет конкурс на «Лучший скворечник – 2023»
359
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
9 марта 2023  11:15
Сегодня самарцам ответят на самые актуальные вопросы по Карте жителя Самарской области
337
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
8 марта 2023  08:00
Дмитрий Азаров в Международный женский день обратился к жительницам Самарской области
657
Также участие в беседе приняла региональный сервисный уполномоченный, общественный советник Губернатора Самарской области Наталья Полянскова.
7 марта 2023  15:46
Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили программу «Возвращение», которая сейчас прорабатывается в Самарской области
3304
В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб
7 марта 2023  12:47
В Самаре ищут водителя, из-за которого автобус врезался в столб
613
Весь список