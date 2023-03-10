Наркоман из Самары стал директором 7 фирм

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Желая заработать, мужчина откликнулся на предложение анонимного «работодателя» в сети Интернет.

Из материалов, собранных сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции территориального органа внутренних дел следует, что безработный, неоднократно ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Самары 1997 года рождения предоставил в налоговый орган пакет документов для регистрации юридического лица, заведомо зная, что фактически осуществлять деятельность в качестве директора общества с ограниченной ответственностью он не будет. Так же, сотрудниками полиции установлено, что ранее мужчина, используя полученные в регистрирующем органе документы, подал заявления в кредитную организацию на открытие не менее семи расчетных счетов, в последствии передав электронные ключи доступа от них третьим лицам. За свои действия подозреваемый от неустановленного лица получил денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица), ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Расследование продолжается.

Данный факт пресечен полицейскими в результате совместной работы следователей, сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции и налогового органа. В рамках расследования уголовного дела допрошены свидетели, изъята документация, касающаяся деятельности организации.

Как пояснила старший следователь Отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре майор юстиции Екатерина Панюшкина: предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.