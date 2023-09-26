На Московском шоссе в Самаре погиб водитель иномарки, врезавшись в дорожный знак

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Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Самаре, где погиб один человек.

25 сентября в 22.40 мужчина, управляя автомобилем Шкода Октавия, ехал по Московскому шоссе от Ракитовского шоссе в направлении улицы Алма-Атмнской. По ходу движения наехал на бордюр и влетел в дорожный знак.

В результате происшествия водитель скончался до приезда с скорой помощи.

В настоящее время на месте работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО