Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП.
На Московском шоссе в Самаре погиб водитель иномарки, врезавшись в дорожный знак
В Куйбышеве он проживал во время эвакуации с 1941 по 1943 год.
К 117-летию Дмитрия Шостаковича в Самаре возложили цветы к памятнику композитора 
Зрительский зал был заполнен. По завершению концерта, зрители аплодировали Волжскому хору, встав с мест.
Волжский русский народный хор выступил в Луганске
"В случае установления вины оператору связи грозит штраф".
ФАС России возбудила дело против оператора связи «Мегафон» из-за необоснованного повышения тарифов
Сейчас готовность объекта составляет 16%: идет возведение каркаса здания.
Армен Бенян проверил, как идет строительство поликлиники в Смышляевке
С его именем связано становление и развитие мужского профессионального баскетбола в Самарской области.
Традиционно мужской баскетбольный сезон в Самаре открыл турнир памяти Приматова
Счастливой обладательнице Карты в подарок досталась клубная футболка.
В Самарской области Карту болельщика оформили 63 тысячи человек
"Сегодня возглавляя регион, Дмитрий Игоревич понимает, как направлять глав, депутатов, выстраивать эффективную работу на всех уровнях".
Депутат Госдумы Андрей Парфенов поздравил Дмитрия Азарова с вступлением в должность губернатора
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.15
0.11
EUR 102.25
0
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
В СОУНБ презентуют фотоальбом «Самара уходящая» Генриха Вайнгартена посвященный старой Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На Московском шоссе в Самаре погиб водитель иномарки, врезавшись в дорожный знак

26 сентября 2023 01:12
260
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП.

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП в Самаре, где погиб один человек.

25 сентября в 22.40 мужчина, управляя автомобилем Шкода Октавия, ехал по Московскому шоссе от Ракитовского шоссе в направлении улицы Алма-Атмнской. По ходу движения наехал на бордюр и влетел в  дорожный знак.

В результате происшествия водитель скончался до приезда с скорой помощи. 

В настоящее время на месте работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Цель соглашения - укрепление взаимодействия между традиционными религиями, а также подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере религиозного образования.
25 сентября 2023  17:58
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров приняли участие в подписании соглашения о сотрудничестве между исламской и православной академиями
1103
Полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров пожелал Дмитрию Азарову новых достижений на посту Губернатора Самарской области.
25 сентября 2023  16:45
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области
348
25 сентября Дмитрий Азаров официально вступает в должность губернатора Самарской области
25 сентября 2023  13:41
25 сентября Дмитрий Азаров официально вступает в должность губернатора Самарской области
326
Самарцев приглашает выставка-форум «Комфортная городская среда»
25 сентября 2023  13:03
Самарцев приглашает выставка-форум «Комфортная городская среда»
304
Более 60% социальных объектов Самары уже получают тепло
25 сентября 2023  11:43
Более 60% социальных объектов Самары уже получают тепло
359
Весь список