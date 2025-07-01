На Московском шоссе в Самаре мотоциклист врезался в автомобиль, стоящий на светофоре

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После получения сообщения о ДТП, сотрудники ГАИ СО незамедлительно прибыли на место происшествия. По предварительным данным Госавтоинспекции, 1 июля вечером водитель мотоцикла Honda, осуществляя движение по Московскому шоссе, со стороны улицы Потапова в направлении Центрального автовокзала, не справился с управлением, совершил столкновение с автомобилем Lada Largus, который стоял по ходу движения мотоцикла на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП водитель мотоцикла с телесными повреждениями госпитализирован.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Фото: ГУ МВД СО

