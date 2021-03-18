Найдены виновные в сходе с рельсов четырех вагонов с углем под Сызранью

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ЧП произошло 8 марта на железнодорожной станции Правая Волга под Сызранью. Грузовой поезд следовал из Челябинска на станцию Лихая. Но из-за срабатывания тормозов остановился на первом пути станции Правая Волга. С рельсов сошли четыре из 66 вагонов. В этом транспортном происшествии никто не пострадал. Но был поврежден участок железнодорожного пути, стрелочные переводы и устройства сигнализации, централизации и блокировки, а также сами вагоны, сошедшие с рельсов.

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, уже есть результаты проведенной проверки. ЧП произошло из-за некачественного среднего ремонта колесной пары одного из сошедших с рельсов вагонов. А проводили его работники вагонного ремонтного депо Ленинск - Кузнецкий АО «ВРК-1» Западно-Сибирской железной дороги.

«Нарушений в обслуживании участка пути, на котором произошел сход, транспортной прокуратурой не выявлено», - добавили правоохранители.

Сейчас все материалы проверки направлены Кемеровскому транспортному прокурору. Он должен принять меры прокурорского реагирования в отношении виновных лиц вагонного ремонтного депо Ленинск – Кузнецкий, пишет ГТРК Самара.

Фото: Приволжское СУ на транспорте СК России