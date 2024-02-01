Над Белгородской и Воронежской областями сбили шесть беспилотников

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Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале.



Над Белгородской областью сбили четыре дрона, над Воронежской — два, пишет РБК.

На подлете к Нижнему Новгороду средствами РЭБ нейтрализованы два украинских беспилотника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.

По данным агентства, дроны ВСУ самолетного типа были перехвачены в Кстовском районе. Они пытались добраться до Нижнего Новгорода, летя на крайне низких высотах.

БПЛА упали в лесопосадке недалеко от трассы. Их боевая часть не сработала. Пострадавших и разрушений нет.





