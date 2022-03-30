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26 марта в медучреждение города с многочисленными травмами доставлен ребенок, которому оказана необходимая помощь.
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Начата доследственная проверка по факту травмирования мальчика в результате падения снега с кровли МКД в Самаре

30 марта 2022 20:27
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26 марта в медучреждение города с многочисленными травмами доставлен ребенок, которому оказана необходимая помощь.

В ходе мониторинга средств массовой информации и интернета выявлена публикация о факте травмирования 10-летнего мальчика в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома, сообщает СУ СКР СО.

Из публикации следует, что 26 марта в медучреждение города с многочисленными травмами доставлен ребенок, которому оказана необходимая помощь. Повреждения мальчик получил в результате схода наледи с кровли одного из многоквартирных домов, расположенных по улице Часовой в Октябрьском районе города Самары.

Советским межрайонным следственным отделом по данному факту начата доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). По результатам проверки будет принято процессуально решение.

 

Фото:   СУ СКР СО 

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