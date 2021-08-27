Начата доследственная проверка по факту ДТП в Шенталинском районе, в котором погиб ребенок

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27 августа на участке автомобильной дороги «Урал-Исаклы-Шентала» водитель автомобиля Дэо Нексия не предоставил преимущества движения транспортному средству ГАЗ, движущемуся по своей полосе движения. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля Дэо Нексия и несовершеннолетний пассажир 2013 года рождения.

По данному факту Шенталинским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СК СО