На автодороге «Самара – Бугуруслан» столкнулись и загорелись две грузовые Газели, оба водителя погибли

ДТП в Похвистневском районе. Есть погибшие.
Днем 26 июля в дежурную часть ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» от водителей, следовавших по автодороге «Самара – Бугуруслан», поступила информация о ДТП с участием 2 единиц транспорта.
На место происшествия прибыли экипажи дорожно-патрульной службы. По предварительной информации в результате столкновения двух грузовых автомобилей «Газель» произошло их возгорание, водители обоих автомобилей погибли.
Точное количество пострадавших устанавливается.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают и опрашивают свидетелей происшествия, обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: ГУ МВД СО