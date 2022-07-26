На автодороге «Самара – Бугуруслан» столкнулись и загорелись две грузовые Газели, оба водителя погибли

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ДТП в Похвистневском районе. Есть погибшие.

Днем 26 июля в дежурную часть ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» от водителей, следовавших по автодороге «Самара – Бугуруслан», поступила информация о ДТП с участием 2 единиц транспорта.

На место происшествия прибыли экипажи дорожно-патрульной службы. По предварительной информации в результате столкновения двух грузовых автомобилей «Газель» произошло их возгорание, водители обоих автомобилей погибли.

Точное количество пострадавших устанавливается.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают и опрашивают свидетелей происшествия, обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО