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На автодороге «Самара – Бугуруслан» столкнулись и загорелись две грузовые Газели, оба водителя погибли

26 июля 2022 15:49
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Точное количество пострадавших устанавливается.

ДТП в Похвистневском районе. Есть погибшие.

Днем 26 июля  в дежурную часть ОГИБДД МО МВД России «Похвистневский» от водителей, следовавших по автодороге «Самара – Бугуруслан», поступила информация о ДТП с участием 2 единиц транспорта.

На место происшествия прибыли экипажи дорожно-патрульной службы.  По предварительной информации в результате столкновения двух грузовых автомобилей «Газель» произошло их возгорание, водители обоих автомобилей погибли.

Точное количество пострадавших устанавливается.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, устанавливают и опрашивают свидетелей происшествия, обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

 

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